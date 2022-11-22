Вашингтон, 22 ноября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Новые сотрудники требуются американской компании «Твиттер» (Twitter) после массовых увольнений, заявил её владелец, миллиардер Илон Маск. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на источники.

Trevor cokley Илон Маск

Компанией, в которой насчитывалось 7,5 тыс. сотрудников, Маск руководит менее месяца. За это время количество сотрудников сократилось до 2,7 тыс. человек.

«В смысле критического найма я бы сказал, что разбирающиеся в написании программного обеспечения люди имеют высший приоритет», — приводит издание слова Маска, ссылаясь на частную запись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск выдвинул сотрудникам Twitter ультиматум: либо они работают интенсивнее, либо уходят.

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