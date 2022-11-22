В школьных чатах ежедневно общаются 86% педагогов, 71% учеников и 59% родителей

Москва, , 09:38 — REGNUM Абсолютное большинство учеников старше 14 лет (96%) в школах России, учителей (96%) и родителей учеников 1-11 классов (95%) пользуются мобильными приложениями-мессенджерами для общения. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ежедневно для решения школьных вопросов в чат обращаются 86% учителей, 71% школьников и 59% родителей. Для большинства опрошенных мессенджеры являются основным (80-87%) и самым удобным (82-89%) способом общения по школьным вопросам.

Самые популярные мессенджеры для общения — «ВКонтакте» и/или «VK Мессенджер» (62%), Telegram (58%), WhatsApp (55%), соответственно). Viber (14%) и TikTok (5%).

Интернет-опрос проведён с 21 по 27 октября 2022 года. Опрошены школьников — 852, родителей школьников — 855, учителей — 747 респондентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, более четверти школьных родительских или классных чатов — 28% — никак не защищены от мошенников.

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