Москва, 22 ноября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Абсолютное большинство учеников старше 14 лет (96%) в школах России, учителей (96%) и родителей учеников 1-11-х классов (95%) пользуются мобильными приложениями — мессенджерами для общения. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Ежедневно для решения школьных вопросов в чат обращаются 86% учителей, 71% школьников и 59% родителей. Для большинства опрошенных мессенджеры являются основным (80-87%) и самым удобным (82-89%) способом общения по школьным вопросам.

Самые популярные мессенджеры для общения — «ВКонтакте» и/или «VK Мессенджер» (62%), Telegram (58%), WhatsApp (55%) соответственно). Viber (14%) и TikTok (5%).

Интернет-опрос проведён с 21 по 27 октября 2022 года. Опрошено школьников — 852, родителей школьников — 855, учителей — 747 респондентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, более четверти школьных родительских или классных чатов — 28% — никак не защищены от мошенников.

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