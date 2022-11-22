Школьными чатами в мессенджерах пользуются 96% учителей и учащихся
В школьных чатах ежедневно общаются 86% педагогов, 71% учеников и 59% родителей
Москва, 22 ноября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Абсолютное большинство учеников старше 14 лет (96%) в школах России, учителей (96%) и родителей учеников 1-11-х классов (95%) пользуются мобильными приложениями — мессенджерами для общения. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.
Ежедневно для решения школьных вопросов в чат обращаются 86% учителей, 71% школьников и 59% родителей. Для большинства опрошенных мессенджеры являются основным (80-87%) и самым удобным (82-89%) способом общения по школьным вопросам.
Самые популярные мессенджеры для общения — «ВКонтакте» и/или «VK Мессенджер» (62%), Telegram (58%), WhatsApp (55%) соответственно). Viber (14%) и TikTok (5%).
Интернет-опрос проведён с 21 по 27 октября 2022 года. Опрошено школьников — 852, родителей школьников — 855, учителей — 747 респондентов.
ИА REGNUM ранее сообщало, более четверти школьных родительских или классных чатов — 28% — никак не защищены от мошенников.
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