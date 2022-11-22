Ванкувер, Канада, , 09:38 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

Андрей Кузьменко Дарья Драй © ИА REGNUM

Российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. На счету Ильи Михеева один голевой пас. Также отличились Бо Хорват, Люк Шенн и Элиас Петтерссон.

В составе «Вегаса» точными бросками отметились нападающие Марк Стоун, Уильям Каррье, оформивший дубль, Райлли Смит и защитник Алекс Пьетранджело.

На сегодняшний день «Вегас» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 31 очко. «Ванкувер» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 15 очками.

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