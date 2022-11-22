Крестцы, Новгородская область, 22 ноября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Новгородской области почти 200 человек остались без газа и теплоснабжения из-за повреждения газопровода во время расчистки реки, сообщили 22 ноября в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

btr Газопровод

ЧП произошло в Валдайском районе области. Рабочие, расчищая русло реки Холова в поселке Крестцы, повредили газопровод среднего давления. В результате происшествия без тепла остался детский сад и восемь многоквартирных, четыре частных жилых дома, у 196 человек отсутствует газоснабжение.

«По указанию руководства следственного управления с целью проверки всех обстоятельств произошедшего Валдайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в ведомстве, добавив, что по результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Инцидентом также занимается областная прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований технической безопасности при работе вблизи опасных производственных объектов.

«При наличии оснований незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» приступило к восстановлению газоснабжения по временной схеме. Компания планирует заменить повреждённый участок и приступить к пуску газа в жилые помещения многоквартирных домов и другие объекты, попавшие в зону отключения. До восстановления газоснабжения приостановлена подача теплоносителя в детский сад и жилые дома. Без газоснабжения остаётся 196 жителей. В ликвидации аварии задействовано 12 человек и шесть единиц специальной техники.