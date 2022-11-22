Вашингтон, 22 ноября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Слияние издательских компаний Penguin Random House и Simon & Schuster, оцениваемое в $2,2 млрд, было заблокировано министерством юстиции США. Об этом 22 ноября сообщает газета Financial Times.

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Отмечается, что, как считает американское ведомство, такая сделка является нарушающей антимонопольное законодательство США и может способствовать «ограничению конкуренции, уменьшению выплат авторам, что в итоге подорвёт» демократию в стране.

Также указывается, что руководство Penguin Random House не согласилось с этим решением американского минюста и намерено подать на него апелляцию. При этом в случае расторжения этой сделки компания вынужден будет выплатить Simon & Schuster комиссию в размере $200 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября стало известно, что техасская финансово-технологическая компания GloriFi закрывается и увольняет большинство своих сотрудников.