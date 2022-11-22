Тамбов, 22 ноября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения признал суд бывшего главу администрации Тамбова Александра Боброва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Чиновник признан виновным в том, что вместе с неустановленным лицом и руководителем компании «Бюро городского дизайна» похитил представительский Lexus LS 460 и деньги из городского бюджета, предназначенные для оплаты аренды этого автомобиля.

Ленинский районный суд Тамбова 21 ноября приговорил экс-мэра к четырём годам лишения свободы с таким же испытательным сроком и лишением права занимать высшие должности госслужбы на два года. Его подельника осудили на два года шесть месяцев условно.

Приговор не вступил в законную силу.