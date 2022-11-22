Азербайджан обвинил Армению и Нагорный Карабах в обстрелах позиций
В Азербайджане сообщили об обстрелах позиций со стороны Армении и Нагорного Карабаха
Баку,
22 ноября 2022, 09:37 — REGNUM Позиции подразделений вооружённых сил (ВС) Азербайджана были обстреляны из стрелкового оружия с территории Армении и Нагорного Карабаха. Это заявление 22 ноября распространила пресс-служба азербайджанского минобороны.
Азербайджан
Иван Шилов © ИА REGNUM
По данным министерства, ВС Армении якобы вели стрельбу 21 ноября с 22:10 до 23:25 по местному времени (21:10 до 22:25 мск). ВС Нагорного Карабаха якобы стреляли с перерывами с 16:50 (15:50 мск) 21 ноября до 01:05 (00:05 мск) 22 ноября.
«Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, в ежедневном бюллетене российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе по итогам 21 ноября сообщается, что в этот день не было нарушения режима прекращения огня.
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История вопроса
Между Арменией и Азербайджаном существует проблема территориального разграничения, так как места компактного проживания двух этносов не совпадают с формальными государственными границами. Дипломатические отношения между двумя странами отсутствуют.
С момента распада Российской Империи между Республикой Армения и Азербайджанской Демократической Республикой началась война. Она была прекращена с образованием СССР в 1922 году, когда были созданы Армянская ССР и Азербайджанская ССР в составе Закавказской СФСР. В советский период конфликт был погашен путём создания автономий и частичного переселения населения спорных районов.
С подъёмом национализма во время «перестройки» в 1987 году конфликт начал разгораться вновь, и после развала СССР в 1991 году перешёл в открытую войну. Война между Арменией и Азербайджаном за находящуюся в глубине территории Азербайджана населённую армянами Нагорно-Карабахскую область продолжалась до 1994 года.
Нагорно-Карабахская область и районы, отделяющие её от территории собственно Армении, остались под контролем армян. Формально непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в состав Армении не входит. Время от времени на линии разграничения происходят военные столкновения.
Гражданам Армении въезд в Азербайджан запрещён, как и гражданам любых стран, в чьих паспортах имеются отметки о пребывании в НКР.