Баку, 22 ноября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Позиции подразделений вооружённых сил (ВС) Азербайджана были обстреляны из стрелкового оружия с территории Армении и Нагорного Карабаха. Это заявление 22 ноября распространила пресс-служба азербайджанского минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным министерства, ВС Армении якобы вели стрельбу 21 ноября с 22:10 до 23:25 по местному времени (21:10 до 22:25 мск). ВС Нагорного Карабаха якобы стреляли с перерывами с 16:50 (15:50 мск) 21 ноября до 01:05 (00:05 мск) 22 ноября.

«Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, в ежедневном бюллетене российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе по итогам 21 ноября сообщается, что в этот день не было нарушения режима прекращения огня.