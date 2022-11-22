Москва, 22 ноября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Законопроект о защите прав обмахнутых дольщиков выходит на процедуру принятия в первом чтении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом сообщил один из авторов инициативы — замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Спешка неуместна, но и затягивать решение этого вопроса недопустимо. Ведь сегодня дольщики освобождаются от уплаты НДФЛ только в случае возмещения жилья за счёт федерального бюджета. А что делать тем, кто получил жильё из региональной казны и по закону не имеет права на освобождение от НДФЛ? Это же сотни тысяч рублей, для большинства семей суммы не просто неподъемные — необоснованные!» — рассуждает Нилов.

По его убеждению, люди не должны дважды платить за то, что потеряли и получили компенсацию.

Законопроект, освобождающий обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости, внесли в октябре в Госдуму парламентарии от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым. Предлагается освободить обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ с возмещённой недвижимости, получаемой в соответствии с региональным законодательством в случае банкротства или несостоятельности застройщика.

Объем выплат гражданам, пострадавшим при долевом строительстве, за три квартала 2022 года достиг 52,05 млрд рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Первое чтение законопроекта может состояться уже в декабре.