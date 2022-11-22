Нью-Йорк, США, , 09:30 — REGNUM Журналист агентства Associated Press, написавший о «российских ракетах» в Польше, уволен. Об этом сообщает портал Daily Beast.

Вы уволены! Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По информации сайта, лишился работы журналист агентства, ошибочно написавший о том, что на востоке Польши упали «российские ракеты». Речь идёт о сообщении, опубликованном вечером 15 ноября. Автор новости ссылался на американского чиновника высокого ранга, якобы утверждавшего, что «российские ракеты» пересекли польскую границу.

15 ноября на территории польского села Пшеводув упала ракета, в результате чего погибли два человека. Позже власти Польши назвали случившееся «несчастным случаем». Эксперты пришли к выводу, что обломки упавшей ракеты принадлежат используемому ВСУ комплексу С-300.