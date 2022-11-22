Сан-Хосе, США, , 09:29 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Александр Барабанов в составе сборной России Андрей Пронин © ИА REGNUM

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили нападающие Ноа Грегор, Тимо Майер, Мэтт Ньето, Томаш Гертл и Логан Кутюр. Российский форвард Александр Барабанов отдал одну результативную передачу.

В составе «Оттавы» точным броском отметился нападающий Тим Штюцле.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 17 очков. «Оттава» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 13 очками.

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