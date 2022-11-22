Екатеринбург, , 09:28 — REGNUM Десять добровольцев из Свердловской области завершили военную подготовку и уже находятся на передовой в районе специальной военной операции. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

Волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты» отправились в армию добровольцами две недели назад. После окончания подготовки они находятся на передовой под Угледаром.

Одним из них является координатор Волонтерского центра помощи семьям мобилизованных «Мы рядом», Артём Николаев. Он также занимает должности члена регионального политсовета «Единой России» и координационного совета МГЕР. с начала спецоперации Николаев оказывал помощь беженцам, семьям мобилизованных, а также помогал собирать и отправлять гуманитарную помощь.