В Башкирии индустриальный парк «Уфимский» может войти в число территорий ОЭЗ «Алга»

Уфа, , 09:40 — REGNUM Количество индустриальных парков и технопарков в Башкирии намерены увеличить к 2024 году. Об этом 22 ноября заявил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр промышленности, энергетики и инноваций региона Александр Шельдяев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Сообщается, что в настоящее время в республике функционируют 12 индустриальных парков и 18 технопарков, которые уже заполнены на 90%.

«Поэтому мы активно работаем над увеличением их количества и к 2024 году ставим перед собой цель — выйти на цифру в 50 парков», — приводит пресс-служба слова Шельдяева.

Министр напомнил, что для резидентов индустриальных и технопарков предусмотрены меры государственной поддержки.

«Из федерального бюджета им субсидируются проценты по кредитам на реализацию инвестпроектов по созданию, расширению или развитию парков. В рамках республиканской поддержки управляющие компании индустриальных и технопарков освобождаются от уплаты налога на имущество организаций до 10 лет, а также могут получить субсидию на создание инфраструктуры», — пояснил Шельдяев.

Сообщается, что индустриальный парк «Уфимский» в Башкирии намерены включить в число территорий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга».

«Федеральные власти поддержали инициативу республики в части расширения особой экономической зоны. После чего правительством Башкирии совместно с корпорацией развития была подготовлена дорожная карта по реализации этой инициативы. Она утверждена премьер-министром Андреем Геннадьевичем Назаровым. В настоящее время ведется работа над формированием заявки в Министерство экономического развития России для включения индустриального парка «Уфимский» в ОЭЗ «Алга», — пояснил генеральный директор корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов.