Кызыл, 22 ноября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Туве с 1 января 2023 года изменятся названия ряда населённых пунктов. Изменения проходят в рамках проекта по возвращению населённым пунктам исторических наименований, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В частности, из названий будут исключены несвойственные правилам тувинского языка окончания «-ский». Ранее сумон Кок-Чыраанский вернул своё первоначальное название — Арыг-Бажы.

«Решения о переименовании принимались сообща. На сходах граждан и заседаниях местных хуралов обсуждалось, существует ли необходимость внесения изменений или же стоит оставить всё как было», — отметили в правительстве.

3 июня 2022 года были приняты поправки в закон «О статусе муниципальных образований Республики Тыва», который узаконил «тувинизацию» названий сёл.

Власти также обещают, что для местных жителей переименование поселений не принесёт дополнительных трудностей. Все изменения в документы будут внесены автоматически.

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