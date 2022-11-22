Иркутск, 22 ноября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Иркутский авиазавод передал Минобороны РФ новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130, сообщает пресс-служба предприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-30СМ

Поясняется, что это не последняя партия в 2022 году: завод не только укладывается в сроки поставок, но и постоянно наращивает объемы производства, совершенствуя материально-техническую базу.

Истребители Су-30СМ2, кроме модернизированного комплекса бортового радиоэлектронного оборудования обычных Су-30, обладают повышенной дальностью обнаружения и опознавания воздушных целей. Двухместный учебно-боевой Як-130 сконструирован для того, чтобы обучать летчиков маневрам в небе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2022 года корпорация «Иркут», включая Иркутский авиазавод, попала под новые санкции Евросоюза. Мощности производства авиалайнеров МС-21 в Иркутске намерены нарастить до выпуска 72 самолётов в год.

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