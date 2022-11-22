Взрыв в Кабуле унёс жизни двух человек
В результате взрыва в столице Афганистана погибли два человека
Кабул,
22 ноября 2022, 09:22 — REGNUM В Кабуле прогремел взрыв. Инцидент произошёл вечером 21 ноября в районе Парване-Севом, в четвертом округе безопасности столицы Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Взрыв
Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США, Франция
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Представитель полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле Халед Задран сообщил телеканалу, что жертвами взрыва стали по меньшей мере два человека.
Задран уточнил, что взрыв произошёл в легковом автомобиле, но ничего не сообщил о причине взрыва и личности погибших.
История вопроса
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Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.