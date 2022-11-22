Кабул, 22 ноября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Кабуле прогремел взрыв. Инцидент произошёл вечером 21 ноября в районе Парване-Севом, в четвертом округе безопасности столицы Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США, Франция Взрыв

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Представитель полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле Халед Задран сообщил телеканалу, что жертвами взрыва стали по меньшей мере два человека.

Задран уточнил, что взрыв произошёл в легковом автомобиле, но ничего не сообщил о причине взрыва и личности погибших.