В Ленинградской области сохранится погода, характерная для второй половины января

Санкт-Петербург, , 09:25 — REGNUM Санкт-Петербург оказался на западной периферии устойчивого антициклона, благодаря чему в городе на Неве и Ленинградской области сохранится погода, характерная для второй половины января, сообщил 22 ноября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Зимний Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

«Фактическая погода в эти дни даже опережает средние многолетние значения более чем на 5 градусов. Вчера отклонение от нормы в Санкт-Петербурге было — 5,4 градуса сегодня останется в этих пределах», — отметил Колесов, пояснив, что среднесуточная температура воздуха — 5 градусов, которая установилась сейчас, характерна для второй половины января.

По прогнозу на среду, 23 ноября, под влиянием атмосферного фронта с юга и небольшого снега температура воздуха немного повысится, но в дальнейшем снова ожидается похолодание.

«Антициклон устойчиво стоит над Европейская территория России (ЕТР), поэтому Санкт-Петербург, находясь на его западной периферии, остается в зимней погоде», — подытожил синоптик указав, что потепление откладывается, скорее всего, на начало декабря.

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