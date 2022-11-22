Москва, 22 ноября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Более 1 млн документов министерства финансов киевского режима оказались в распоряжении хакерской группы XakNet. Сообщение об этом опубликовано 22 ноября в телеграм-канале группировки.

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По словам хакеров, операция по взлому информационных ресурсов минфина заняла несколько месяцев, теперь она завершена. Полученные документы они намерены «поделить на архивы» и раздать различным СМИ для исследования, а затем выложить в публичный доступ.

«Файлов электронного документооборота — свыше 1 000 000. Плюс куча почт чиновников всех мастей. С этим определенно нужно работать», — отмечают в XakNet.

Хакеры предложили представителям СМИ, которые жаждут «лютейшего эксклюзива» и тайн, выйти с ними на связь. Они добавили, что киевский минфин — не единственная организация, оказавшаяся у них под контролем. Всего их три, и остальные могут быть «даже интереснее».

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