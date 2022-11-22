Индонезия проиграла ВТО в судебном процессе о запрете экспорта никеля

Джакарта, , 09:21 — REGNUM Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Арифин Тасриф заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) победила в споре по иску Европейского союза к Индонезии о запрете экспорта никеля, сообщает CNN Indonesia.

Никель Aleqt.com

Министр раскрыл причину, по которой Индонезия проиграла Европейскому союзу в судебном процессе. Доказано, что Индонезия нарушает положения статей ВТО.

«Политика запрета на экспорт и обязательство по переработке полезных ископаемых (никеля) в стране, как оказалось, нарушают положения ВТО», — заявил Арифин Тасриф.

Несмотря на поражение Индонезии, правительство не сдастся. Министр подчеркнул, что страна готова обжаловать приговор.

«Правительство придерживается мнения, что решение коллегии еще не имеет фиксированной юридической силы, поэтому все еще есть возможность для обжалования. Правительству также не нужно изменять нормативные акты до принятия решения Органом по урегулированию споров», — пояснил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии.

Правительство Индонезии продолжит поддерживать политику в области переработки полезных ископаемых, а именно никеля, ускоряя процесс развития плавильных заводов в стране.

Напомним, власти Индонезии запретили экспорт никелевой руды с 1 января 2020 года. Но эта политика вызвала протесты со стороны Европейского союза, поскольку запрет на экспорт никеля влияет на производство нержавеющей стали, в котором задействовано тысячи работников.