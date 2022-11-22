Донецк, 22 ноября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Вооружённые формирования преступного режима Киева подвергли обстрелам Кировский район Донецка и Макеевку. Об этом 22 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны бандровцев был зафиксирован в 09:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Помимо того, отмечается, что в 09:02 и в 09:12 киевские боевики выпустили два раза по четыре снаряда калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в военные комиссариаты Тюменской области продолжают обращаться добровольцы, желающие с оружием в руках защищать рубежи нашей Родины.