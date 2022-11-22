Курган, 22 ноября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх детей в результате пожара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Пресс-служба СУ СКР по Курганской области На месте трагедии в деревне Подуровка

Трагедия произошла утром 22 ноября 2022 года в деревне Подуровка Целинного района. Сгорел частный дом на улице Степной. В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трёх детей 2010, 2011 и 2016 годов рождения, которые проживали в доме. С места происшествия госпитализированы двое мужчин. По предварительным данным, причинами пожара могли стать неисправность печного и электрооборудования.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

СУ СКР по Курганской области назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели детей. Кроме того, в рамках будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики.