Россия и Казахстан обсудят возможное изменение тарифа на транзит зерна
РЖД призывает снизить тариф на транзит российского зерна в Казахстане
Астана,
22 ноября 2022, 09:22 — REGNUM Представители правительств России и Казахстана обсудят возможность снижения тарифа на транзит российского зерна по казахстанской территории. Об этом 22 ноября на заседании сообщил вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин.
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Он рассказал, что снизить тариф призывает РЖД. Этот вопрос будут обсуждать на межрегиональном форуме в Оренбурге 28 ноября.
«Если нам это будет невыгодно, естественно, мы не будем этого делать. Потому что наша железная дорога — тоже хозяйствующий субъект, на транзите она зарабатывает», — сказал Жумангарин.
Стоит отметить, что Россия через Казахстан вывозит зерно в Китай и страны Туркестана. Действующий тариф на транзит через эту республику был установлен четыре года назад.
История вопроса
Все об отношениях двух бывших республик СССР и действующих партнеров по ЕАЭС. Дружеские и партнерские связи между двумя странами можно охарактеризовать как достаточно ровные. Москва и Нур-Султан регулярно «сверяют часы» в рамках евразийских обязательств и при этом каждая страна осуществляет независимую внутреннюю и внешнюю политику.
Казахстан имеет ряд претензий к российской стороне и регулярно их высказывает. Москва, в свою очередь, тоже имеет причины для недовольства союзником по ЕАЭС. Однако, подобные шероховатости в отношениях имелись всегда и не приводили к кризису.