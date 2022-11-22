Астана, 22 ноября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Представители правительств России и Казахстана обсудят возможность снижения тарифа на транзит российского зерна по казахстанской территории. Об этом 22 ноября на заседании сообщил вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин.

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Он рассказал, что снизить тариф призывает РЖД. Этот вопрос будут обсуждать на межрегиональном форуме в Оренбурге 28 ноября.

«Если нам это будет невыгодно, естественно, мы не будем этого делать. Потому что наша железная дорога — тоже хозяйствующий субъект, на транзите она зарабатывает», — сказал Жумангарин.

Стоит отметить, что Россия через Казахстан вывозит зерно в Китай и страны Туркестана. Действующий тариф на транзит через эту республику был установлен четыре года назад.