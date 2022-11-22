Мобилизованный муж олимпийской чемпионки Юлии Липницкой отправится на СВО

Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM Муж олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию среди женщин Юлии Липницкой, бывший фигурист Владислав Тарасенко после мобилизации в ближайшее время отправится в зону проведения специальной военной операции.

Фигурное катание Pxhere.com

Как сообщил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, Владислав Тарасенко получил повестку в ходе частичной мобилизации. Мужчина в возрасте 25 лет прошёл подготовку на полигоне в Подмосковье.

«Влад действительно попал под мобилизацию, сейчас активно проходит подготовку. Насколько мне известно, в скором времени он должен отбыть на передовую. Дома у него остались жена и маленький ребенок, но он всё равно поехал», — сказал Плющенко.

У Липницкой и Тарасенко есть общий ребёнок. На связь с экс-фигуристом Плющенко выходит через Юлию, напрямую связи нет.

Напомним, что частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября 2022 года. К 1 ноября основные мероприятия в рамках мобилизации были завершены.

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