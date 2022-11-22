Санкт-Петербург, 22 ноября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Муж олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию среди женщин Юлии Липницкой бывший фигурист Владислав Тарасенко после мобилизации в ближайшее время отправится в зону проведения специальной военной операции.

Pxhere.com Фигурное катание

Как сообщил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, Владислав Тарасенко получил повестку в ходе частичной мобилизации. Мужчина в возрасте 25 лет прошёл подготовку на полигоне в Подмосковье.

«Влад действительно попал под мобилизацию, сейчас активно проходит подготовку. Насколько мне известно, в скором времени он должен отбыть на передовую. Дома у него остались жена и маленький ребенок, но он всё равно поехал», — сказал Плющенко.

У Липницкой и Тарасенко есть общий ребёнок. На связь с экс-фигуристом Плющенко выходит через Юлию, напрямую связи нет.

Напомним, что частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября 2022 года. К 1 ноября основные мероприятия в рамках мобилизации были завершены.