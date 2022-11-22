Аналитики в Южной Корее спрогнозировали повышение учетной ставки

Сеул, , 09:19 — REGNUM Банк Кореи может повысить учетную ставку на 25 базисных пунктов. Такого мнения, как сообщает Yonhap News, придерживаются более двух третий знатоков облигаций.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опросу 100 экспертов по облигациям, проведенному Корейской финансовой инвестиционной ассоциацией (KOFIA), 99% респондентов считают, что ЦБ поднимет учетную ставку на заседании, запланированном на 24 ноября.

70% участников опроса предполагают, что Банк Кореи повысит ставку на 25 базисных пунктов, а 29% — на 50 базисных пунктов.

В ассоциации отметили, что большинство экспертов ожидают повышения на 25 базисных пунктов, поскольку более низкие темпы роста инфляции в США замедлили ужесточение политики.

Кроме того, шесть из ста экспертов ожидают роста инфляции в декабре. Нынешний показатель на 17% меньше, по сравнению с опросом, проведенным в октябре.

Напомним, что в октябре 2022 года представители Центрального банка Южной Кореи приняли решение о повышении учётной ставки на 0,5%, до 3%.

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