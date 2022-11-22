Сеул, 22 ноября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Банк Кореи может повысить учетную ставку на 25 базисных пунктов. Такого мнения, как сообщает Yonhap News, придерживаются более двух третий знатоков облигаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опросу 100 экспертов по облигациям, проведенному Корейской финансовой инвестиционной ассоциацией (KOFIA), 99% респондентов считают, что ЦБ поднимет учетную ставку на заседании, запланированном на 24 ноября.

70% участников опроса предполагают, что Банк Кореи повысит ставку на 25 базисных пунктов, а 29% — на 50 базисных пунктов.

В ассоциации отметили, что большинство экспертов ожидают повышения на 25 базисных пунктов, поскольку более низкие темпы роста инфляции в США замедлили ужесточение политики.

Кроме того, шесть из ста экспертов ожидают роста инфляции в декабре. Нынешний показатель на 17% меньше, по сравнению с опросом, проведенным в октябре.

Напомним, что в октябре 2022 года представители Центрального банка Южной Кореи приняли решение о повышении учётной ставки на 0,5%, до 3%.

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