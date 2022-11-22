Мелитополь, 22 ноября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС, в котором не уточняется, что обстрел атомной станции ведут киевские боевики, является словоблудием. Об этом 22 ноября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Если мы почитаем их доклад, то это какое-то словоблудие. Главный их посыл, что ничего страшного не произошло, что ключевое оборудование Запорожской АЭС не пострадало от [киевских] обстрелов, но слова [«киевских»] там опять не используются», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Рогов подчеркнул, что МАГАТЭ постоянно высказывает озабоченность и тревогу по поводу ситуации на Запорожской АЭС, однако не предпринимает никаких конкретных практических действий для обеспечения защиты атомной станции от обстрелов со стороны нацистов режима Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») заявил, что убийство ВСУ российских военнопленных не укладывается ни в какие законы, расстрел не сойдет с рук никому, кто это совершил.