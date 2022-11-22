Сент-Луис, США, , 09:13 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Сент-Луис Блюз» (сс) Sarah Connors

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил нападающий Ноэль Аччари, ещё одну шайбу забросил защитник Джастин Фолк. Российский форвард Павел Бучневич отдал одну результативную передачу.

В составе «Анахайма» точным броском отметился защитник Кэм Фаулер.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 20 очков. «Анахайм» идёт на 16-м месте в Западной конференции с 11 очками.

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