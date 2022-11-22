Индия осудила в Совбезе ООН запуски баллистических ракет КНДР

Нью-Дели, , 09:12 — REGNUM Индия осудила в Совбезе ООН запуски баллистических ракет КНДР. С соответствующим заявлением выступила постоянный представитель Индии при ООН Ручира Камбодж в Совбезе ООН.

Запуск. КНДР Haz.de

«Индия осуждает недавний пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР», — сказала она.

По ее словам, эти пуски представляют собой нарушение резолюций Совета Безопасности, касающихся КНДР.

«Они влияют на мир и безопасность в регионе и за его пределами», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство США призвало Совет Безопасности ООН привлечь к ответственности Северную Корею за ракетные испытания после того, как на прошлой неделе Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь материковой части Штатов.

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