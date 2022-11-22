Глава комитета Госдумы Картаполов обвинил ВСУ в нарушении писаных и неписаных законов войны

Москва, , 09:11 — REGNUM Убийство ВСУ российских военнопленных не укладывается ни в какие законы, расстрел не сойдет с рук никому, кто это совершил. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Андрей Картаполов Дарья Драй © ИА REGNUM

«На войне, в тюрьме и в тайге свои неписанные законы. То, что сделали эти выродки в неписанные законы не укладывается, так делать нельзя даже на войне. Это значит, что они понесут заслуженную кару. И не только те кто это сделал, не только их командиры, которые должны были это остановить, но и все до главкома ВСУ и до президента этого псевдогосударства», — сказал Картаполов.

В этой связи, по его словам, Европарламенту надо бы обратить внимание, какое государство является спонсором терроризма.

Госдума на заседании 22 ноября обсудит обращение к парламентам мира в связи с расстрелами ВСУ российских военнопленных.

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