В Госдуме обвинили ВСУ в нарушении писаных и неписаных законов войны
Глава комитета Госдумы Картаполов обвинил ВСУ в нарушении писаных и неписаных законов войны
Москва, 22 ноября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Убийство ВСУ российских военнопленных не укладывается ни в какие законы, расстрел не сойдет с рук никому, кто это совершил. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
«На войне, в тюрьме и в тайге свои неписаные законы. То, что сделали эти выродки, в неписаные законы не укладывается, так делать нельзя даже на войне. Это значит, что они понесут заслуженную кару. И не только те, кто это сделал, не только их командиры, которые должны были это остановить, но и все до главкома ВСУ и до президента этого псевдогосударства», — сказал Картаполов.
В этой связи, по его словам, Европарламенту надо бы обратить внимание, какое государство является спонсором терроризма.
Госдума на заседании 22 ноября обсудит обращение к парламентам мира в связи с расстрелами ВСУ российских военнопленных.