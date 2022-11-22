Москва, 22 ноября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Убийство ВСУ российских военнопленных не укладывается ни в какие законы, расстрел не сойдет с рук никому, кто это совершил. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Картаполов

«На войне, в тюрьме и в тайге свои неписаные законы. То, что сделали эти выродки, в неписаные законы не укладывается, так делать нельзя даже на войне. Это значит, что они понесут заслуженную кару. И не только те, кто это сделал, не только их командиры, которые должны были это остановить, но и все до главкома ВСУ и до президента этого псевдогосударства», — сказал Картаполов.

В этой связи, по его словам, Европарламенту надо бы обратить внимание, какое государство является спонсором терроризма.

Госдума на заседании 22 ноября обсудит обращение к парламентам мира в связи с расстрелами ВСУ российских военнопленных.