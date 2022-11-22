В Румынии из-за угрозы взрыва эвакуированы ученики и учителя элитной школы
В Румынии «заминировали» здание одного из престижнейших учебных заведений
Бухарест,
22 ноября 2022, 09:10 — REGNUM Более 50 учеников и преподавателей были эвакуированы из здания элитной католической средней школы «Герхардий» в городе Тимишоаре на западе Румынии из-за телефонного звонка о якобы заложенной в одном из корпусов учебного заведения бомбе. Об этом 22 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Полиция
Maxpixel.freegreatpicture.com
Согласно официальной информации, на указанное место выехали подразделения полиции, пожарных, а также военные саперы. Были перекрыты входы в здание, а также несколько прилегающих к нему улиц. В ходе масштабной проверки взрывного устройства не обнаружено.
Позднее представители полиции заявили о задержании подозреваемого в распространении ложной информации. Им оказался 17-летний подросток, ранее трижды «минировавший» школы и торговый центр.
История вопроса
В России заведомо ложное, то есть выдуманное и не соответствующее действительности сообщение об акте терроризма является преступлением, а не безобидной шалостью. Ответственность предусмотрена статьей 207 Уголовного кодекса РФ. В качестве санкции помимо крупного штрафа может выступать лишение свободы от трёх лет, а в случае крупного ущерба или тяжких последствий - до пяти лет. К уголовной ответственности за телефонные звонки и сообщения о ложных актах терроризма привлекут вменяемых лиц от 14 лет.
Кроме ответственности по уголовной статье с виновного взыскивается имущественный и материальный ущерб, который связан с вызовом бригад скорой помощи, силовых ведомств, а также тот, что причинён остановкой работы организации, где проводилась ложная эвакуация.
Явление актуально не только для России. Так, в США в марте 2019 года за телефонное хулиганство с ложными звонками в полицию геймера Тайлера Барриса приговорили к 20 годам тюрьмы.