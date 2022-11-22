Бухарест, 22 ноября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Более 50 учеников и преподавателей были эвакуированы из здания элитной католической средней школы «Герхардий» в городе Тимишоаре на западе Румынии из-за телефонного звонка о якобы заложенной в одном из корпусов учебного заведения бомбе. Об этом 22 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, на указанное место выехали подразделения полиции, пожарных, а также военные саперы. Были перекрыты входы в здание, а также несколько прилегающих к нему улиц. В ходе масштабной проверки взрывного устройства не обнаружено.

Позднее представители полиции заявили о задержании подозреваемого в распространении ложной информации. Им оказался 17-летний подросток, ранее трижды «минировавший» школы и торговый центр.