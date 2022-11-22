Законопроект, уточняющий применение единого налогового счета, внесен в Госдуму

Москва, , 09:15 — REGNUM Законопроект, уточняющий уплату налога по единому налоговому счету, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета палаты парламента по бюджету и налогам Андреем Макаровым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроектом, в частности, уточняется порядок расчета пеней в случае доначисления сумм налогов за периоды до 1 января 2023 года по решению налогового органа и в случае предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки. Также предусматривается возврат денежных средств в размере положительного сальдо единого налогового счета налогоплательщика в случае его смерти.

В документе уточняются отдельные положения Налогового кодекса РФ, регулирующие вопросы формирования совокупной обязанности налогоплательщика, возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, порядка формирования «входящего» сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года.

Положения, связанные с введением института единого налогового счета, интегрируются в федеральный закон о самозанятых.

Законопроект учитывает первые результаты, полученные при проведении с 1 июля 2022 года пилотного проекта по апробации нового механизма уплаты налогов и их учета налоговыми органами.

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