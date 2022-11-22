Уфа, 22 ноября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Более 40 земельных участков общей площадью порядка 300 гектаров включены в реестр свободных инвестиционных площадок в Башкирии. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Сообщается, что эти площадки расположены на территории транспортного агро-логистического парка «Уфимский» около микрорайона Шакша. Они предназначены для производства, переработки и хранения сельхозпродукции, а также для открытия предприятий пищевой промышленности.

Отмечается, что земельные участки находятся в непосредственной близости к федеральной трассе М-5 «Урал», а также к основным и объездным путям железнодорожной Транссибирской магистрали. Помимо этого, в 2024 году на территории парка намерены ввести в эксплуатацию контейнерный железнодорожный терминал.

«Эти факторы значительно упрощают решение логистических вопросов. Также отмечу, что все площадки обеспечены возможностью подключения к сетям газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

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