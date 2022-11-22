Тюмень, 22 ноября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В военные комиссариаты Тюменской области продолжают обращаться добровольцы, желающие с оружием в руках защищать рубежи нашей Родины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационном центре правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Один из добровольцев покинул руководящий пост, чтобы стать военнослужащим.

«Мне надоело быть диванным аналитиком и смотреть, как наша страна воюет с НАТО. Мы не воюем с украинцами — мы воюем с натовцами. И их всё больше и больше становится. Мы идём освобождать свои земли», — объяснил свои мотивы влиться в ряды бойцов спецоперации тюменский менеджер.

В военном комиссариате Тюменской области каждый служащий получил дополнительное обмундирование: комплект одежды, аптечку и спальник.

«Выдали вполне достойный комплект обмундирования. Всё, что необходимо, есть. Хорошие аптечки», — добавил другой доброволец из Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменские военнослужащие перед отправкой в зону специальной военной операции получают современные и укомплектованные аптечки. Они дополнены двумя турникетами, бинтами для тампонады, эластичным, окклюзионным пластырем, ножницами для разрезания одежды, бандажом, шиной для фиксации конечностей, спасательным одеялом, устройством для проведения вентиляции легких, щитками для глаз, противоожоговым гелем и средствами обеззараживания.