Донецк, 22 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев дважды обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрелы Макеевки со стороны боевиков ВСУ были зафиксированы в 08:45 (совпадает с мск) и в 08:54, и во время них по городу было выпущено два раза по три снаряда натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что наступление киевских боевиков на Запорожскую область готовы отразить российские военные, у которых для этого есть боевой дух и все возможности.