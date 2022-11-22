Глава Якутии назвал причиной отставания по нацпроектам некомпетентность подрядчиков

Якутск, , 09:11 — REGNUM В правительстве Якутии обсудили серьёзное отставания от графика строительства спортивных объектов, которые возводят в рамках нацпроектов. Проблемы возникли с многофункциональным оздоровительно-спортивным комплексом и школой в селе Борогонцы и спорткомплексом в селе Сунтар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе правительства республики.

Айсен Николаев Sakha.gov.ru

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«Год подходит к концу, а по ряду строек остаётся серьёзное отставание от графика. Это спорткомплекс с бассейном в селе Сунтар, спортивный комплекс и школа в селе Борогонцы. Везде основная проблема — некомпетентность подрядчиков. В случае неисполнения обязательств в отношении них будут применены серьезные меры. Объекты нацпроектов должны строиться качественно и в срок», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

По его словам, объект в Борогонцах готов более, чем на 66%. Заниматься отделкой строения, возведением лестниц и стен будут одновременно с монтажом кровли и сэндвич-панелей. Напомним, комплекс должны были сдать в эксплуатацию 31 мая.

В Сунтаре спорткомплекс с бассейном построен на 81%, там кроме отделки сейчас монтируют вентиляцию, водоснабжение и электропроводку. Глава Якутии поручил министерству строительства региона разработать меры по завершению строительства объектов до 23 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр строительства Якутии Павел Кылатчанов получил выговор за срыв сроков возведения объекта по нацпроекту. Председателю правительства республики Андрею Тарасенко и его заместителям Ольге Балабкиной, Кириллу Бычкову, Сергею Местникову глава региона Айсен Николаев сделал устные замечания из-за медленного строительства зданий.