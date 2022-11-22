Лаврентьев: Россия призвала Запад к сплоченности для стабилизации ситуации в Сирии

Москва, , 09:04 — REGNUM Россия призывает страны Запада и международное сообщество сплотиться для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Запад пытается использовать сирийское досье как один из фронтов противостояния с Россией.

«Это достаточно прискорбно. Мы считаем, что международное сообщество должно сплотиться и согласовать общие усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лаврентьев призвал Турцию к сдержанности на фоне ударов по территории Сирии.

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