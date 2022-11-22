Москва, 22 ноября 2022, 09:04 — REGNUM Россия призывает страны Запада и международное сообщество сплотиться для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.
По его словам, Запад пытается использовать сирийское досье как один из фронтов противостояния с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лаврентьев призвал Турцию к сдержанности на фоне ударов по территории Сирии.
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