Москва, 22 ноября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Россия призывает страны Запада и международное сообщество сплотиться для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По его словам, Запад пытается использовать сирийское досье как один из фронтов противостояния с Россией.

«Это достаточно прискорбно. Мы считаем, что международное сообщество должно сплотиться и согласовать общие усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лаврентьев призвал Турцию к сдержанности на фоне ударов по территории Сирии.

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