Омск, 22 ноября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Омской области лесоводы оказывают помощь мобилизованным. Как сообщили ИА REGNUM 22 ноября в Главном управлении лесного хозяйства региона, лесхозы предоставили мобилизованным 2 тыс. кубометров дров.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дрова

«Понимая, как важно осенью иметь ресурс для отопления, лесхозы сразу взяли на себя предоставление дров мобилизованным, проходящим подготовку в Омске», — говорится в сообщении ведомства.

Дрова, которых требуется много, отправляются практически ежедневно. Почти каждый день в Омский автобронетанковый инженерный институт уходит по 10-12 гружёных машин.

Поставляют дрова два специализированных автономных учреждения: Степной и Любинский лесхозы. Основной объём взял на себя Степной лесхоз. В Азовском немецком национальном районе, где ведёт свою деятельность Степной лесхоз, расположен участок, подходящий для заготовки такой древесины. Несколько лет назад берёзы на участке подверглись вымочке из-за подъёма уровня грунтовых вод.

Работники лесхоза безвозмездно заготавливают древесину для мобилизованных, распиливают её и складывают в КамАЗы. Ежедневно они перерабатывают 50-60 кубометров дров. Для сравнения: обычно такого объёма хватает для отопления двух частных домов в течение всего холодного времени года. Работники осознают важность этого тяжёлого труда, спасающего людей от холода.

По состоянию на 22 ноября Степной лесхоз поставил около 1800 кубометров материала. Работа продолжается. Ещё почти 200 кубометров дров бесплатно передал мобилизованным Любинский лесхоз. Учреждение для этих целей заготавливает древесину в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в Марьяновском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии Улан-Удэ более 300 семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, получили дрова.

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