Бухарест, 22 ноября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Землетрясение силой в 2,8 зарегистрировано в сейсмически опасной зоне Вранча в уезде Бузэу на северо-востоке Румынии. Об этом 22 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Zeml.info Землетрясение

По информации Национального научно-исследовательского института геофизики Румынии (NSDFP), подземный толчок произошел 21 ноября в 18:38 по местному времени (19:38 мск). Глубина природного явления составила 138 км.

Толчки ощущались также в Бухаресте, Тимишоаре и нескольких других населенных пунктах. О жертвах и разрушениях информации нет.

Напомним, с начал нынешнего года в Румынии произошло более 165 землетрясений различной магнитуды. Самый сильный подземный толчок в 2022-м году был отмечен 3 ноября. Его сила составила 5,4 балла по шкале Рихтера.