Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Важно поддерживать диалог между двумя странами для уменьшения рисков в отношениях. Об этом сегодня, 22 ноября, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин на встрече с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ, передаёт ТАСС.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Также по мнению Остина, важно предметно сохранять диалог по вопросам снижения стратегического риска, улучшения кризисных коммуникаций и повышения оперативной безопасности.

«США и Китай выступают против применения ядерного оружия или угроз его применения. США остаются привержены политике «одного Китая» в ситуации вокруг Тайваня и выступают за стабильность в Тайваньском проливе», — отметил Остин.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент Джо Байден вновь сделал заявление о том, что США будут защищать Тайвань, если Китай начнет «вторжение».

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