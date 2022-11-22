Бишкек, 22 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров отправится в Ереван для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 22 ноября сообщил журналистам завотделом внешней политики администрации главы республики Муратбек Азымбакиев.

Facebook.com/japarov.sadyr Садыр Жапаров

Он сообщил, что на встрече глав государств, входящих в ОДКБ, планируется обсудить обстановку в зоне ответственности Организации и вопросы международной безопасности. Также будут подведены итоги завершающегося председательства Армении и обсуждаться планы предстоящего председательства Белоруссии.

«Кроме того, запланировано подписание ряда документов, направленных на укрепление союзничества между государствами — членами ОДКБ, а также регламентирующих деятельность организации», — сказал Азымбакиев.

Напомним, заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване назначено на 23 ноября. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин будет в нём участвовать.