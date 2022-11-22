Чита, 22 ноября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Администрация Читы известила о необходимости объявить конкурс на должность руководителя в связи с отставкой и добровольной мобилизацией десантника с боевым опытом Александра Сапожникова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Руководитель администрации города Читы Александр Сапожников

Глава городского округа «Город Чита» Евгений Ярилов 22 ноября в телеграм-канале городской думы рассказал, что до окончания конкурса и назначения нового руководителя будет назначен временно исполняющий обязанности руководителя.

«Александр Михайлович Сапожников принял решение участвовать в СВО. Достойное решение. Естественное для патриота, человека с военным опытом, взвешенное. Принял от него заявление об отставке, поблагодарил за совместную работу и пожелал скорейшего возвращения с победой. Городская власть продолжает выполнять стоящие перед ней задачи и обязательства перед горожанами: глава города, администрация и дума продолжают работу в штатном режиме», — сказал Евгений Ярилов.

С временно исполняющим обязанности руководителя администрации Читы будет подписан срочный трудовой договор.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 ноября, руководитель администрации города Читы Александр Сапожников решил, что он как десантник с боевым опытом принесет больше пользы в качестве участника спецоперации РФ на территории б. УССР, и заявил об отставке. Решение бывшего сити-менеджера поддержал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

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