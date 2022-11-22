* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

На Ставрополье вынесли приговор восьмерым сторонникам экстремистской организации

Ставрополь, , 09:02 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор восьмерым сторонникам экстремистской международной организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Суд признал виновными в деятельности этой организации и в агитации новых членов Иманали Хаджиева, Иссу Богатырёва, Комила Холбаева, Амиля Газиева, Мурата Апсова, Дмитрия Леденева, Александра Баженова и Абумуслима Фатуллаева, сообщили 22 ноября в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Колония Антон Самарский

Как было доказано в ходе следствия и в суде, восемь подсудимых в ходе своих сборищ вели речь о превосходстве их идеологии над другими религиями. Участники экстремистской ячейки приглашали на собрания жителей региона и вели активную пропаганду своих взглядов.

Деятельность ячейки была разоблачена в апреле 2021 года. По факту противозаконных действий было возбуждено уголовное дело. По результатам его рассмотрения суд приговорил всех восьмерых участников экстремистской организации к 2,6 года лишения свободы в колонии общего режима.

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