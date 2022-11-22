Инаугурация президента Казахстана Токаева пройдёт 26 ноября
Астана, 22 ноября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Казахстане 26 ноября состоится инаугурация избранного президента Касым-Жомарта Токаева, сообщил 22 ноября председатель ЦИК республики Нурлан Абдиров.
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
«Дата принесения присяги определена — 26 ноября 2022 года», — заявил Абдиров на заседании избиркома.
По данным ЦИК, победу на президентских выборах одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев, набравший 81,31% голосов. Явка составила 69,44%.
Токаев избран на семилетний срок.